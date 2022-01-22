К счастью, в результате этих инцидентов никто не пострадал. Об этом сообщил Владимир Нестеров, представитель областного управления ГСЧС.

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Застряла "скорая" с пациенткой

Возле села Красилов застряла карета скорой помощи, это произошло около 3:00. В машине перевозили госпитализированную женщину. На место инцидента прибыли спасатели, они вытащили "скорую" с помощью пожарной автоцистерны. После этого медики отправились в больницу.

Как вытаскивали автомобиль скорой: смотрите видео

Похожий случай с автобусом

Другой инцидент произошел утром недалеко от села Окорск, что во Владимир-Волынском районе. Там в снежный сугроб попал пассажирский автобус. Внутри, кроме водителя, находилось 2 человека. Спасатели отбуксировали автобус и он снова отправился в путь.

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