Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он рассказал, что разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал.
"Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", – написал он.
Дополняем...
Ночью 15 марта оккупанты двумя ракетными ударами атаковали аэропорт в Днепре.
Источник:телеграм Валентина Резниченко
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он рассказал, что разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал.
"Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", – написал он.
Дополняем...
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