Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал.

"Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", – написал он.

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