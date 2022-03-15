Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Він розповів, що зруйнована злітно-посадкова смуга та пошкоджено термінал.

Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення,

– написав він.

Голова ДСНС Дніпропетровщини Андрій Кульбач у фейсбуці повідомив, що за попередньою версією, обстріляли летовище з ракетних комплексів "ІСКАНДЕР". Загиблих немає.

Раніше, 8 березня, ворог завдав ракетного удару по шкільному стадіону у селищі Григорівка на Дніпропетровщині. Українські прокурори розпочали кримінальне провадження – за порушення законів та звичаїв війни. А 10 березня окупанти запустили 2 ракети по аеропорту у Лозоватці, що у Криворізькому районі.

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