Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в національному ефірі підтвердив, що вранці 13 березня російські загарбники знову завдали удару по аеропорту.

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Ворог повністю знищує інфраструктуру летовища

Відбулися вибухи в аеропорту, добивають нашу інфраструктуру летовища, вона вже майже зруйнована,

– повідомив Марцінків.

Він нагадав, що це вже третя атака росіян на аеропорт. За попередньою інформацією, цього разу вдалося уникнути жертв.

Мер Івано-Франківська вкотре звернувся до українців з проханням не поширювати у мережі детальну інформацію про те, де відбувається атака, не публікувати фото та відео. Адже все це може використати противник.

Крім того, Марцінків звернув увагу, що Росія хоче посіяти додаткову паніку, тому й б'є по Західній Україні. Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області є тилом України, місцем, куди прибули багато переселенців.

Вибухи в Івано-Франківську

Із 03:30 протягом 3 годин в Івано-Франківську, як і майже по всій Україні, діяла повітряна тривога. Після її скасування через кілька хвилин у місті знову попередили про небезпеку. Місцеві жителі почули вибухи. Згодом повідомили, що, ймовірно, ворог гатив по аеропорту.

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