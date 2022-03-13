Востаннє російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Івано-Франківську вранці 11 березня. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Увага В Івано-Франківську знову повітряна тривога, чути вибухи

А вже 13 березня вранці містяни знову повідомили, що чули вибухи. Попередньо – гатили по аеропорту.

За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються,

– написав Марцінків.

Тож Марцінків закликав бути максимально уважними та обережними та виконувати вказівки після повідомлення про небезпеку з офіційних джерел.

Крім цього, він попросив райони, наближені до аеропорту, за можливості переїхати в безпечніше місце,

Нагадаємо, раніше мер міста попереджав, що є ймовірність нового удару по летовищу. На жаль, його припущення здійснились.

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