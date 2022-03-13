Востаннє російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Івано-Франківську вранці 11 березня. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Увага В Івано-Франківську знову повітряна тривога, чути вибухи
А вже 13 березня вранці містяни знову повідомили, що чули вибухи. Попередньо – гатили по аеропорту.
За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються,
– написав Марцінків.
Тож Марцінків закликав бути максимально уважними та обережними та виконувати вказівки після повідомлення про небезпеку з офіційних джерел.
Крім цього, він попросив райони, наближені до аеропорту, за можливості переїхати в безпечніше місце,
Нагадаємо, раніше мер міста попереджав, що є ймовірність нового удару по летовищу. На жаль, його припущення здійснились.
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