Не виключено, що окупанти спробують знову нанести удару по інфрструктурі. Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

До теми Інфраструктура аеропорту практично зруйнована, – мер Франківська про ракетні обстріли окупантів

За його словами, ворог використовує, зокрема, і крилаті ракети. Також агресор б'є по інфраструктурі і хоче посіяти паніку.

Однак він наголосив, що попросив людей, які живуть у радіусі кілометра від аеропорту, виїжджати у безпечніші місця. Особливо це стосується жінок та дітей. Якщо є потреба, у місті є додаткові місця для розміщення.

Це через те, що, на жаль, є імовірність повторних ударів. Ця загроза достатньо висока,

– вважає Марцінків.

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