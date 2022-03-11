Не исключено, что оккупанты попытаются снова нанести удар по инфраструктуре. Об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире канала "Рада", передает 24 канал.

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По его словам, враг использует, в частности, и крылатые ракеты. Также агрессор бьет по инфраструктуре и хочет посеять панику.

Однако он подчеркнул, что попросил людей, которые живут в радиусе километра от аэропорта, выезжать в более безопасные места. Особенно это касается женщин и детей. Если есть необходимость, в городе есть дополнительные места для размещения.

Это из-за того, что, к сожалению, есть вероятность повторных ударов. Эта угроза достаточно высока,

– считает Марцинкив.

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