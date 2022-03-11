Сегодня утром российские оккупанты совершили ракетный обстрел аэропорта в Ивано-Франковске. Это было уже второе попадание в этот объект.

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Последствия обстрелов

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, врагу удалось нанести значительный ущерб.

Инфраструктура аэропорта практически разрушена,

– сообщил он.

Из-за обстрелов оккупантов он попросил жителей, которые живут возле аэропорта, переехать в более безопасное место.

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