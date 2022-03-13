В последний раз российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске утром 11 марта. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Внимание В Ивано-Франковске снова воздушная тревога, слышны взрывы

А уже 13 марта утром горожане снова сообщили, что слышали взрывы. Предварительно – били по аэропорту.

По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются,

– написал Марцинкив.

Марцинкив призвал быть максимально внимательными и осторожными и следовать указаниям после сообщения об опасности из официальных источников.

Кроме этого, он попросил районы, приближенные к аэропорту, по возможности переехать в более безопасное место.

Напомним, ранее мэр города предупреждал, что есть вероятность нового удара по аэродрому. К сожалению, его предположения сбылись.

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