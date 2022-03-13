В последний раз российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске утром 11 марта. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Внимание В Ивано-Франковске снова воздушная тревога, слышны взрывы
А уже 13 марта утром горожане снова сообщили, что слышали взрывы. Предварительно – били по аэропорту.
По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются,
– написал Марцинкив.
Марцинкив призвал быть максимально внимательными и осторожными и следовать указаниям после сообщения об опасности из официальных источников.
Кроме этого, он попросил районы, приближенные к аэропорту, по возможности переехать в более безопасное место.
Напомним, ранее мэр города предупреждал, что есть вероятность нового удара по аэродрому. К сожалению, его предположения сбылись.
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