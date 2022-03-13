Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном эфире подтвердил, что утром 13 марта российские захватчики снова нанесли удар по аэропорту.

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Враг полностью уничтожает инфраструктуру аэродрома

Произошли взрывы в аэропорту, добивают нашу инфраструктуру аэродрома, она уже почти разрушена,

– сообщил Марцинкив.

Он напомнил, что это уже третья атака россиян на аэропорт. По предварительной информации, в этот раз удалось избежать жертв.

Мэр Ивано-Франковска обратился к украинцам с просьбой не распространять в сети подробную информацию о том, где происходит атака, не публиковать фото и видео. Все это может использовать противник.

Кроме того, Марцинкив обратил внимание, что Россия хочет посеять дополнительную панику, потому и бьет по Западной Украине. Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области являются тылом Украины, местом, куда прибыли многие переселенцы.

Взрывы в Ивано-Франковске

С 03:30 в течение 3 часов в Ивано-Франковске, как и почти по всей Украине, действовала воздушная тревога. После ее отмены через несколько минут в городе снова предупредили об опасности. Местные жители услышали взрывы. Впоследствии сообщили, что, вероятно, враг бил по аэропорту.

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