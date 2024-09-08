По информации областной военной администрации, речь идет о 2 погибших. Еще 4 человека получили ранения, из них 2 детей.

Этой же ночью Россия выпустила по Украине "Шахеды": двигались в направлении Одесской области

Удар врага по Сумах ночью 8 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 02:39. Информация о взрывах в регионе поступила от местных жителей за несколько минут до 4 утра 8 сентября.

Через час в Сумской ОВА обнародовали информацию, что 8 сентября ночью враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

В сообщении говорилось, что 2 человека погибли, еще 4 ранены, из них 2 детей. Также повреждены частные дома и автомобили.

Для ликвидации последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки врага на Сумы: фото показали в ОВА

Добавим, что вечером 7 числа в Сумах также слышали взрывы, тогда Воздушные силы писали об угрозе баллистики.

Заметим, этой ночью российские оккупанты пытались навредить и Одесской области. Туда, в частности, направлялись ударные дроны-камикадзе. Пока не поступало информации о том, что атака могла иметь последствия.

Интересно, что по меньшей мере один ударный дрон российской армии залетел в пространство Румынии, что заметили и мониторинговые сообщества, и Воздушные силы.