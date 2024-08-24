В ночь на 24 августа в Одесской области слышали взрывы. Мониторинговые каналы предполагали, что это работало ПВО. Ранее они писали, что оккупанты подняли тактическую авиацию, а воздушные силы предупредили, что вражеские борта фиксируются на Юге и направляются к пусковым рубежам в Черном море.

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Противник атаковал остров Змеиный

Утром в воздушном командовании "Юг" рассказали, что ночью российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

За прошедшие сутки, 23 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено пять разведывательных БПЛА, из которых два ZALA и по одному Supercam, "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударные БПЛА "Ланцет".