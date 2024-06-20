В общем враг запустил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА. Они были нацелены на объекты критической инфраструктуры на востоке Украины.

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Сколько "Шахедов" и ракет сбили

Ночью российские оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, использовав различные типы ракет и ударные беспилотники типа "Шахед". Враг выпустил по Украине 9 ракет и 27 БПЛА.

Чем атаковали российские войска:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из района Каспийского моря;

3 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области, Россия;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над Азовским морем;

27 ударных БПЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска, Россия.

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности Днепропетровщина,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате было сбито 32 воздушные цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

1 управляемая авиационная ракета Х-59.

27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Боевая работа проводилась в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Глава Винницкой ОВА сообщил, что в небе над Винницкой областью удалось сбить 4 "Шахеда". Он добавил, что обломки сбитого дрона повредили объект инфраструктуры.

В то же время над Днепропетровщиной было сбито 5 "Шахедов" и 4 ракеты. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ПВО сообщил, что ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. На Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. А еще – строительная техника", – написал он.