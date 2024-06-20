Загалом ворог запустив 9 ракет різних типів і 27 ударних БпЛА. Вони були націлені на об'єкти критичної інфраструктури на сході України.

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Скільки "Шахедів" та ракет збили

Уночі російські окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, використавши різні типи ракет та ударні безпілотники типу "Шахед". Ворог випустив по Україні 9 ракет та 27 БпЛА.

Чим атакували російські війська:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555, запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з району Каспійського моря;

3 балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької області, Росія;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору над Азовським морем;

27 ударних БпЛА типу "Шахед" з району Приморсько-Ахтарська, Росія.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина,

– мовиться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті було збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555.

1 керована авіаційна ракета Х-59.

27 ударних БПЛА типу "Шахед".

Бойова робота проводилася у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Очільник Вінницької ОВА повідомив, що у небі над Вінницькою областю вдалося збити 4 "Шахеди". Він додав, що уламки збитого дрона пошкодили об'єкт інфраструктури.

Водночас над Дніпропетровщиною було збито 5 "Шахедів" та 4 ракети. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ППО повідомив, що ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

"Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка", – написав він.