Нагадаємо, що уночі в "Шахедів" було два вектори руху – у бік Вінницької області та до Києва. Зокрема, у Вінниці повідомили, що дрони завдали шкоди об'єкту критичної інфраструктури.

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Які області постраждали

Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України,

– мовиться в повідомленні.

Там повідомили, що пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наразі наслідки уточнюються.

До слова, вночі ворог міг використати авіаційні ракети та наземне балістичне озброєння. Це могло спричинити вибухи, які чули у Запоріжжі та Дніпропетровській області.

Також могла бути загроза від крилатих ракет Х-101, оскільки злітали російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Проте, пуски були, очевидно, імітаційними, оскільки ракети так і не досягли нашого повітряного простору.