У Києві атаку відбили, як повідомили в КМВА, попередньо, без наслідків. А от на Вінниччині зафіксоване влучання.

Хронологія атаки "Шахедів" Росіяни запускали "Шахеди": у яких областях була тривога та вибухи

Атака "Шахедів" 20 червня: у Вінницькій області є влучання

Сергій Борзов, керівник Вінницької ОВА, о 04:27 повідомив у соцмережах, що внаслідок атаки Росії в області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, без постраждалих. Усі необхідні служби працюють на місці події.

Інших подробиць наразі немає. Зауважимо, що повітряна тривога у Вінницькій області тривала понад 3 години, з 01:16 до 04:27. Місцеві спільноти у соцмережах про звуки вибухів повідомляли мало.

Але з повідомлень Повітряних сил про рух "Шахедів" було помітно, що частина запущених ворогом дронів рухалися сконцентровано до цього регіону (інша частина йшла переважно на Київ – там, за інформацією КМВА, силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі знищені ще на підступах до столиці).

Нагадаємо, подібне траплялося 1 червня у Вінницькій області. Тоді повідомляли, що внаслідок падіння уламків дрона спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Постраждалих чи загиблих, на щастя, не було.

Докладнішу інформацію про атаку 20 червня очікуємо згодом, коли відповідні служби оцінять ситуацію.