Водночас Повітряні Сили попередили про зліт 4 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Де існує загроза російських ударів – інформує 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні