Водночас Повітряні Сили попередили про зліт 4 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Де існує загроза російських ударів – інформує 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
00:15, 20 червня
В Повітряних силах повідомили:
- Ворожі БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
00:01, 20 червня
Напрямки руху "Шахедів"
- Декілька ударних БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
- Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
23:29, 19 червня
Де оголошено тривогу
23:06, 19 червня
Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.
22:33, 19 червня
Повітряні Сили попередили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини у північно-західному напрямку.
00:15, 20 червня
В Повітряних силах повідомили:
- Ворожі БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
00:01, 20 червня
Напрямки руху "Шахедів"
- Декілька ударних БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
- Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
23:29, 19 червня
Де оголошено тривогу
23:06, 19 червня
Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.
22:33, 19 червня
Повітряні Сили попередили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини у північно-західному напрямку.