Водночас Повітряні Сили попередили про зліт 4 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Де існує загроза російських ударів – інформує 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні

00:15, 20 червня

В Повітряних силах повідомили:

  • Ворожі БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
  • Група БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
  • Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку.
  • Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
00:01, 20 червня

Напрямки руху "Шахедів"

  • Декілька ударних БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
  • Група ударних БпЛА з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
  • Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
23:29, 19 червня

Де оголошено тривогу

23:06, 19 червня

Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.

22:33, 19 червня

Повітряні Сили попередили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини у північно-західному напрямку.