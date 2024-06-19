Зазначимо, що Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, які є основними в масованих ракетних ударах по Україні. Редакція 24 Каналу закликає у разі оголошення тривоги не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
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Зліт Ту-95МС
Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку,
– зазначили у Повітряних Силах.
Там наголосили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.