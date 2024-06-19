Отметим, что Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, которые являются основными в массированных ракетных ударах по Украине. Редакция 24 Канала призывает в случае объявления тревоги не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Взлет Ту-95МС

Внимание! Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении,

– отметили в Воздушных Силах.

Там отметили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.