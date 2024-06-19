В то же время Воздушные Силы предупредили о взлете 4 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Где существует угроза российских ударов – информирует 24 Канал.

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