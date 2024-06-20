За інформацією військовї адміністрації, попередньо, усі ворожі цілі знешкоджено. Повідомлень про руйнування чи потерпілих не було.

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Інформація від КМВА щодо нічної атаки на Київ

Повітряна тривога у Києві та області тривала дві з половиною години (від 01:52 до 04:25) та була повʼязана із загрозою застосування російською армією ударних БпЛА.

Попередньо, дрони-камікадзе окупанти запустили з півдня, вони пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області й намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили), – мовиться у повідомленні КМВА,

Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

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