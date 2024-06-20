За інформацією військовї адміністрації, попередньо, усі ворожі цілі знешкоджено. Повідомлень про руйнування чи потерпілих не було.
Зверніть увагу Крилаті ракети могли атакувати Україну: злітали Ту-95, але пуски не підтвердилися
Інформація від КМВА щодо нічної атаки на Київ
Повітряна тривога у Києві та області тривала дві з половиною години (від 01:52 до 04:25) та була повʼязана із загрозою застосування російською армією ударних БпЛА.
Попередньо, дрони-камікадзе окупанти запустили з півдня, вони пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області й намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.
Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили), – мовиться у повідомленні КМВА,
Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
Повітряна тривога 20 червня вночі в Україні: які були загрози
- "Шахеди" атакували Україну, вони рухалися двома основними векторами – у бік Вінницької області та до Києва. У Вінниці повідомили, що дрони завдали шкоди об'єкту критичної інфраструктури.
- Також ворог уночі міг застосувати авіаційні ракети, наземне балістичне озброєння – із цим пов'язані вибухи чули у Запоріжжі та Дніпропетровській області.
- І ще могла бути загроза від крилатих ракет Х-101, адже злітали російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Але пуски були, очевидно, імітаційними, адже ракети до нашого повітряного простору так і не долетіли.