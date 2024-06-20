По информации военной администрации, предварительно, все вражеские цели обезврежены. Сообщений о разрушениях или пострадавших не было.

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Информация от КГВА о ночной атаке на Киев

Воздушная тревога в Киеве и области длилась два с половиной часа (с 01:52 до 04:25) и была связана с угрозой применения российской армией ударных БПЛА.

Предварительно, дроны-камикадзе оккупанты запустили с юга, они пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы), – говорится в сообщении КМВА,

По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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