01:20, 20 июня

Мониторинговые сообщества начали писать, что враг осуществил пуски крылатых ракет с нескольких бортов ТУ-95МС в районе Энгельса. Если это не имитационные действия, то ракеты будут в нашем воздушном пространстве примерно в 2 часа ночи или до 02:30 (что немного раньше, чем было во время предыдущих атак).