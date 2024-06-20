Эти самолеты, которые являются носителями опасных крылатых ракет Х-101/Х-555, направились в юго-восточном направлении. То есть, к вероятным рубежам пусков. Итак, стало понятно, что Украине угрожает очередная массированная ракетная атака.
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Ракетная атака врага 20 июня: что происходит
Воздушную тревогу объявили в большинстве областей, кроме Запада.
ВС написали о ракетной опасности в восточных областях из-за угрозы крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Мониторинговые сообщества начали писать, что враг осуществил пуски крылатых ракет с нескольких бортов ТУ-95МС в районе Энгельса. Если это не имитационные действия, то ракеты будут в нашем воздушном пространстве примерно в 2 часа ночи или до 02:30 (что немного раньше, чем было во время предыдущих атак).
Воздушные силы зафиксировали активность Ту-95МС врага. Говорится о 4 бортах, эти стратегические бомбардировщики взлетели с аэродрома "Оленья".
Заметим, одновременно со взлётом Ту-95МС в Украине продолжалась угроза "Шахедов". Несколько групп дронов-камикадзе кружили по территории Центра и Юга, от Винницкой области до Полтавской. То есть, враг в очередной раз применил тактику комбинированной воздушной атаки.