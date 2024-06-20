01:20, 20 червня

Моніторингові спільноти почали писати, що ворог здійснив пуски крилатих ракет із кількох бортів ТУ-95МС у районі Енгельса. Якщо це не імітаційні дії, то ракети будуть у нашому повітряному просторі приблизно о 2 годині ночі чи до 02:30 (що трохи раніше, ніж було під час попередніх атак).