Росіяни б'ють туди майже під час кожної ракетної атаки. У розмові з 24 Каналом військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав, що окупанти полюють на літаки F-16 й намагаються зруйнувати інфраструктуру аеродрому.

Варте уваги Росіянам стане важко: як літаки F-16 можуть використати на різних ділянках фронту

В Україні розгалужена система аеродромів

У розумінні ворога аеродром у Старокостянтинові найкраще підходить для базування F-16 й інфраструктури для них. Однак якщо вже аж так часто росіяни б'ють по цьому об'єкту, то ми ж тверезо усвідомлюємо, що авіація, яка може постраждати, там в принципі не може бути.

Західна частина України доволі велика. Черник зауважив, що там є розгалужена система малих, середніх і навіть кілька великих аеродромів.

Важливо! Частина винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, буде розміщена на іноземних авіабазах.

"Як тільки відбуваються ракетні пуски, то, звичайно, найперше працює система протиповітряного прикриття, але літаки ніколи не бувають на землі. Вистачає часу, щоб підняти авіацію, допоки ракети підлетять, за винятком "Кинджалів". Однак не сумніваюся, що всі алгоритми зі збереження як авіаційного парку, так і плотів відпрацьовані на найвищому рівні", – мовив військовий експерт.

Удар по аеродрому в Миргороді викликає сумніви

Напередодні окупанти опублікували відео ракетного удару по аеродрому Миргорода, на якому начебто зафіксовано влучання у наші літаки. Крім того, росіяни знімали безпілотником.

Я прихильник позиції офіційних повідомлень у частині таких подій. Коли вже буде підтверджено нашим Генштабом, що таке явище таке відбулося, тоді будемо давати експертну оцінку,

– додав Черник.

Він має величезний сумнів, що відбулося саме так, як розповідає противник. Адже картинка надто якісна й все занадто гарно показано. Складається враження, що це все зрежисовано.

Коли Україна отримає F-16