В Киеве атаку отбили, как сообщили в КГВА, предварительно, без последствий. А вот в Винницкой области зафиксировано попадание.

Хронология атаки "Шахедов" Россияне запускали "Шахеды": в каких областях была тревога и взрывы

Атака "Шахедов" 20 июня: в Винницкой области есть попадание

Сергей Борзов, руководитель Винницкой ОВА, в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Предварительно, без пострадавших. Все необходимые службы работают на месте происшествия.

Других подробностей пока нет. Заметим, что воздушная тревога в Винницкой области продолжалась более 3 часов, с 01:16 до 04:27. Местные сообщества в соцсетях о звуках взрывов сообщали мало.

Но из сообщений Воздушных сил о движении "Шахедов" было заметно, что часть запущенных врагом дронов двигались сконцентрировано к этому региону (другая часть шла преимущественно на Киев – там, по информации КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели уничтожены еще на подступах к столице).

Напомним, подобное случалось 1 июня в Винницкой области. Тогда сообщали, что в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. Пострадавших или погибших, к счастью, не было.

Более подробную информацию об атаке 20 июня ожидаем позже, когда соответствующие службы оценят ситуацию.