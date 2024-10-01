Силам ПВО удалось ликвидировать 29 российских ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 1 октября россияне выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа "Шахед".

Оккупанты запускали их из российских Приморско-Ахтарска и Курска. Также были пуски с мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА,

– сообщили в Воздушных силах.

Боевая работа велась в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ведомстве отметили, что в результате противодействия средств РЭБ три российских БпЛА были локально потеряны. По предварительной информации, без последствий.

Сколько "Шахедов" удалось сбить / Инфографика Воздушных сил