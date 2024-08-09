Так, оккупанты запустили по Украине 27 "Шахедов". В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых вражеских целей.

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Сколько вражеских целей сбила ПВО

В ночь на 9 августа враг в очередной раз атаковал ударными БПЛА типа Shahed. Этой ночью он атаковал дронами из района Приморско-Ахтарск в России.

Николай Олещук, командующий Воздушных сил, рассказал, как отработала ПВО.

По его словам, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении.



Сбиты все 27 "Шахедов", которыми атаковал враг в ночь на 9 августа / Инфографика Воздушных сил

Добавим, что в Днепропетровской ОВА отчитались об обезвреживании ударных беспилотников над регионом. Так, ночью бойцы ВзК "Восток" уничтожили над областью 2 "Шахеда".

Также об уничтоженных БПЛА врага рассказали и в Николаевской ОВА. По словам, Виталия Кима, в ночь на 8 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 7 беспилотников типа Shahed 131/136.