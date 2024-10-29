Также враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу из Крыма. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
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Что известно о ночной атаке по Украине
По состоянию на 09:00 было подтверждено сбитие 26 вражеских БпЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, еще один – вернулся в Россию. Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
– написали в Воздушных силах.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Там также добавили, что вражеская авиация круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.
К слову, в ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Харьков. В результате удара ракетой-гибридом "Гром-Е1" погибли 4 человека.