Також ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу із Криму. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Що відомо про нічну атаку по Україні

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, ще один – повернувся в Росію. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,

– написали в Повітряних силах.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Там також додали, що ворожа авіація цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

До слова, в ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували Харків. Внаслідок удару ракетою-гібридом "Грім-Є1" загинули 4 людини.