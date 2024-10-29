Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, сили ППО знищили усі ворожі цілі. Проте, внаслідок падіння уламків, спалахнула пожежа.

До теми Атака "Шахедів" у Києві: рятувальники показали кадри з наслідками російського терору

Київщину атакували "Шахеди"

У Київській ОВА повідомили, що усю ніч проти 29 жовтня ворог атакував Київщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога через російську атаку тривала майже 7 годин.

У Київській області уночі працювали сили ППО. Українські захисники провели потужну бойову роботу і збили усі цілі.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– повідомив Кравченко.

Втім, унаслідок падіння уламків винила пожежа. Так, в одному з районів Київської області спалахнув трав'яний настил, але пожежу оперативно ліквідували.

Також в іншому районі Київщини уламки "Шахеда" пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту.