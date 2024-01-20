Воздушные силы ВСУ рассказали, где удалось ликвидировать вражеские беспилотники и что случилось с другими.

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Что известно об атаке россиян дронами и С-300

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что оккупанты атаковали ночью против 20 января:

7-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска;

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Луганской области по Донбасу.

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА, остальные три – не достигли своих целей,

– рассказали военные.

По их данным, наша противовоздушная оборона работала в рамках:

Одесской,

Николаевской,

Черкасской,

Хмельницкой области.

Что происходило ночью в Украине