Воздушные силы ВСУ рассказали, где удалось ликвидировать вражеские беспилотники и что случилось с другими.
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Что известно об атаке россиян дронами и С-300
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что оккупанты атаковали ночью против 20 января:
- 7-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска;
- тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Луганской области по Донбасу.
Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА, остальные три – не достигли своих целей,
– рассказали военные.
По их данным, наша противовоздушная оборона работала в рамках:
- Одесской,
- Николаевской,
- Черкасской,
- Хмельницкой области.
Что происходило ночью в Украине
- Ориентировочно в 20:29, 19 января Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки дронами-камикадзе в Херсонской и Николаевской области.
- По состоянию на 22 часа первая группа дронов в Кировоградской области летела курсом на север, вторая группа в Одесской области – курсом на северо-запад в направлении Винницкой области, 3 и 4 группы – в Николаевской области на северо-западное направление, 5 группа – с юга в Херсонской области в направлении Николаевской.
- После полуночи 20 января была угроза применения врагом ударных беспилотников в Киевской области. Впоследствии они находились в Винницкой, на границе Киевской и Житомирской областей.
- Уже в 1:33 дроны приближались в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
- Утром в областной военной администрации сообщили, что в небе над Хмельнитчиной наша ПВО сбила 3 дрона типа Shahed. К счастью люди уцелели, на объектах инфраструктуры разрушений нет.