Ночью в Херсоне горел дом нардепа Спиваковского: накануне политику угрожали

В ночь на 24 июня в Херсоне горел дом народного депутата Александра Спиваковского. Занялась мягкая кровля здания. Пожарные не исключают версию поджога.

Возгорание произошло около 2:00 ночи, передает местное издание "Типичный Херсон".

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Отмечается, что посреди ночи, когда нардеп с женой спали, внезапно вспыхнула мягкая кровля их коттеджа. Семья услышала запах гари, и супруги сразу же вызвали пожарных.

Спасатели приехали вовремя и не дали распространиться пламени.

В ГСЧС Херсонщины пока не могут назвать точную причину возгорания, хотя не исключают версию поджога.

Сам нардеп предположил, что на крышу его дома могли запустить зажигательную ракету.

Кроме этого, Спиваковский сообщил местным СМИ о том, что за три дня до пожара, на его мобильный телефон поступило сообщение с угрозами расправы, но кто его отправил – пока неизвестно.

Фото с места инцидента