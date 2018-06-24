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Вночі у Херсоні палав будинок нардепа Співаковського: напередодні політику погрожували

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Пожежники не виключають версію підпалу будинку народного депутата Співаковського
Пожежники не виключають версію підпалу будинку народного депутата Співаковського / фото з соцмереж

В ніч на 24 червня у Херсоні горів будинок народного депутата Олександра Співаковського. Зайнялася м'яка покрівля будівлі. Пожежні не виключають версію підпалу.

Займання трапилось близько 2 години ночі, передає місцеве видання "Типичный Херсон".

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Зазначається, що посеред ночі, коли нардеп з дружиною спали, раптово спалахнула м'яка покрівля їх котеджу. Сім'я почула запах гару, і подружжя відразу ж викликали пожежників.

Рятувальники приїхали вчасно і не дали поширитися полум'ю. 

У ДСНС Херсонщини поки не можуть назвати точну причину загоряння, хоча не виключають версію підпалу.

Сам нардеп припустив, що на дах його дому могли запустити запальну ракету.

Окрім цього, Співаковський повідомив місцевим ЗМІ про те, що за три дні до пожежі, на його мобільний телефон надійшло повідомлення з погрозами розправи, але хто його відправив – поки не відомо.

пожежа народний депутат Херсон
Фото з місця інциденту

Теги: Новини України Новини Херсона Верховна Рада Пожежа
Джерело: 24 Канал
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