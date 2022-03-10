Украинские защитники шутят, чтобы орки шли в плен, а там их уже согреют и накормят.
К теме Россияне ищут способ сдаться в плен возле Шестовицы на Черниговщине
Оккупанты уже несколько дней деморализованы из-за потерь техники и собратьев. Многие уже сдаются в плен.
Вооруженные Силы Украины нашли в Запорожье место, где ночевали российские оккупанты. Захватчики обустроили себе ночлег в стоге сена, чтобы было теплее.
Кстати, Россия пятнадцатый день полномасштабно атакует Украину. ВСУ успешно отбиваютнападения российских убийц. Оперативное командование "Север" сообщило, что на Черниговщине одно из подразделений победило в бою оккупантов. Это произошло, несмотря на то, что силы россиян преобладали.
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