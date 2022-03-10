Украинские защитники шутят, чтобы орки шли в плен, а там их уже согреют и накормят.

К теме Россияне ищут способ сдаться в плен возле Шестовицы на Черниговщине

Оккупанты уже несколько дней деморализованы из-за потерь техники и собратьев. Многие уже сдаются в плен.

Вооруженные Силы Украины нашли в Запорожье место, где ночевали российские оккупанты . Захватчики обустроили себе ночлег в стоге сена, чтобы было теплее.

Кстати, Россия пятнадцатый день полномасштабно атакует Украину. ВСУ успешно отбивают нападения российских убийц. Оперативное командование "Север" сообщило , что на Черниговщине одно из подразделений победило в бою оккупантов. Это произошло, несмотря на то, что силы россиян преобладали.

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