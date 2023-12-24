Само заведение расположено на понтоне у набережной реки Савва. Во время потасовки мост не выдержал и начал трескаться.

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Потоп во время концерта

В ночь на 24 декабря в сербском Белграде затонул популярный местный "понтонный ночной клуб" Kartel. В то время там проходил концерт популярного боснийского рэп-исполнителя Cunami Flo.

Очевидцы рассказывают, что во время выступления охрана начала выводить во двор посетителей, которые вели себя "не слишком культурно". Когда снаружи заведения оказалось множество людей, между ними и охранниками возник конфликт, переросший в драку.

Это привело к разрушению моста, соединявшего понтон с берегом – он начал трещать и утопать. Следом за ним под воду пошел и ночной клуб. В спасательных службах Белграда отметили, к ним за помощью обратились около 30 посетителей, находившихся на понтоне и на мосту. В общей сложности около 100 человек оказались в воде.

Ночной клуб в Сербии затопило: смотрите видео последствий

Причины затопления Kartel не называют, но, вероятно, это произошло из-за большого количества людей, на которые понтон не был рассчитан.

В Белграде драка привела к потопу в клубе: смотрите в галерее

Пожар в клубе Испании

В начале октября в ночном клубе La Fonda в испанском городе Мурсия случился мощный пожар. После этого огонь перекинулся на два соседних ночных клуба. В это время там проходило празднование нескольких дней рождения.

В результате погибли по меньшей мере 13 человек. В связи с трагедией в испанском городе объявили трехдневный траур по погибшим, а у мэрии Мурсии приспустили флаги.