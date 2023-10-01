Пламя в здании вспыхнуло рано утром. Спасатели до сих пор ищут пропавших без вести людей.

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Число пострадавших может возрасти

В экстренных службах Мурсии сообщили, что огонь перекинулся на три соседних ночных клуба. Четыре человека получили ранения, а еще 13 – погибли. Число погибших еще может возрасти, ведь работы продолжаются.

На видео, размещенном пожарной службой Мурсии, видно, как пожарные пытаются обуздать пламя внутри ночного клуба. Огонь уничтожил часть крыши.

Смотрите видео с места происшествия

Представитель Национальной полиции Испании Диего Сераль рассказал, что обрушенное перекрытие затрудняет поиск жертв. Пока трудно определить, где именно начался пожар. По его словам, на идентификацию тел погибших нужно время.

Спасатели ищут погибших: видео

Журналисты пообщались с молодыми людьми, которые находились в шоковом состоянии за пределами клуба, ожидая информацию о пропавших без вести.

Думаю, мы вышли за 30 секунд до того момента, как сработала сигнализация, погас свет и послышались крики о том, что начался пожар. Пятеро членов семьи и двое друзей пропали без вести,

– рассказал собеседник.

Пресс-секретарь ночного клуба Teatre Мария Долорес Альбеллан сообщила, что пожар возник в соседнем клубе La Fonda, а затем перекинулся на два соседних клуба. По информации испанских СМИ, в это время там проходило празднование нескольких дней рождения.

Пожар возник рано утром: видео

Мэр Мурсии Хосе Баллеста заявил, что в настоящее время продолжается работа по установлению причины пожара.

Мы опустошены,

– заявил городской голова.

Баллеста объявил трехдневный траур по погибшим, а возле мэрии Мурсии приспустили флаги.

Обратите внимание! Четыре человека госпитализированы из-за вдыхания дыма.