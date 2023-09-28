К счастью, львовянин выжил – его доставили в больницу с травмами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Смотрите также Зажгли фейерверк в зале: на свадьбе в Ираке погибли более сотни человек
Детали жуткого инцидента
Утром 28 сентября около 11:00 во Львове по улице Зеленая загорелась пятиэтажка. Во время пожара в доме 27-летний парень выпрыгнул с балкона 4 этажа, пытаясь спастись. Событие произошло еще до приезда пожарных.
По улице Зеленая во Львове загорелся дом / ГСЧС
Местные телеграммы-каналы опубликовали видео инцидента. На видео видно, что этажом ниже от парня полыхал мощный огонь и валил дым. Как сообщили в ГСЧС, возгорание возникло именно на 3 этаже здания.
Львовянин остался жив – он получил травмы средней тяжести. В настоящее время парень находится в медучреждении Львова. Его госпитализировали в больницу святого Луки с диагнозом "кататравма" – то есть травма в результате падения с высоты.
Падение парня с 4 этажа во Львове: шокирующее видео
Другие масштабные пожары в Украине
- Вечером 23 сентября на Теремках в Киеве загорелся приют бездомных кошек "Котохата". Там находились около 60 животных, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику. В приюте заявили о преднамеренном поджоге.
- В Ивано-Франковской области загорелся санаторий, а в это время жили дети. Здание было деревянным, поэтому огонь быстро распространялся и существовал риск опрокидывания на другие дома. К счастью, пострадавших нет.
- В Одессе вспыхнула сухая трава вблизи жилых домов, что едва не привело к уничтожению более ста домов. Пламя охватило площадь более 10 гектаров – пожарные боролись с огнем около 4 часов.