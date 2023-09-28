К счастью, львовянин выжил – его доставили в больницу с травмами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Детали жуткого инцидента

Утром 28 сентября около 11:00 во Львове по улице Зеленая загорелась пятиэтажка. Во время пожара в доме 27-летний парень выпрыгнул с балкона 4 этажа, пытаясь спастись. Событие произошло еще до приезда пожарных.

По улице Зеленая во Львове загорелся дом / ГСЧС

Местные телеграммы-каналы опубликовали видео инцидента. На видео видно, что этажом ниже от парня полыхал мощный огонь и валил дым. Как сообщили в ГСЧС, возгорание возникло именно на 3 этаже здания.

Львовянин остался жив – он получил травмы средней тяжести. В настоящее время парень находится в медучреждении Львова. Его госпитализировали в больницу святого Луки с диагнозом "кататравма" – то есть травма в результате падения с высоты.

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Падение парня с 4 этажа во Львове: шокирующее видео

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