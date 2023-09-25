В селе Красноилье пожарные тушат пожар в здании комплекса отдыха. К счастью, информации о пострадавших нет.

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Жителей комплекса эвакуировали

25 сентября в 18:28 ГСЧС сообщили о пожаре в здании комплекса отдыха. Когда спасатели прибыли на место инцидента, второй и мансардный этаж здания был охвачен огнем. Площадь пожара составляла ориентировочно 750 квадратных метров.

Само здание санатория – деревянное, поэтому огонь очень быстро распространялся. Была угроза, что он перебросится на соседние дома. Впрочем, чрезвычайникам удалось это предотвратить.

В 20.43 пожар локализовали. Впоследствии выяснили, что в санатории проживало 148 детей и 20 человек обслуживающего персонала. Последние предварительно вывели ребятишек из дома. Всех жителей комплекса направили в другой санаторий.

В санатории продолжается тушение пожара / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В 22:26 спасатели ликвидировали возгорание комплекса отдыха в селе Красноилье Верховинского района.

В Киеве сгорел приют для котят: есть погибшие животные

Пожар произошел около 23:00 23 сентября на улице Заболотного в Голосеевском районе. В приюте находилось 60 четырехлапых. Семь кошек погибли, другие получили ожоги. Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего тяжкие последствия. Впоследствии стало известно, что в полиции было открыто новое производство по этому делу – по факту жестокого обращения с животными.

В Ровенской области сгорела историческая достопримечательность 19 века

Там в деревянной церкви, построенной два столетия назад, произошел пожар. Огонь полностью ее уничтожил. Возгорание произошло утром 16 сентября.

Известно, что пожар пришлось тушить более двух часов. Впрочем, спасти церковь 1877 года не удалось. Информации о жертвах не поступало. За выяснение причин возгорания взялись правоохранители.