В частности, новое производство будет касаться жестокого обращения с животными. В настоящее время по делу о пожар в "Котохате" еще продолжается досудебное расследование.

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В полиции открыли новое производство по "Котохате"

Правоохранители отметили, что во время пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе города погибли 7 животных. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по умышленному уничтожению или повреждению имущества, повлекшему тяжкие последствия, а также по жестокому обращению с животными,

– сказали в полиции.

Когда правоохранители выявят преступников, а их причастность к пожару в приюте докажут в суде, этим лицам может грозить лишение свободы на срок от 3 до 18 лет лишения свободы.

Напоследок в полиции Киева отметили, что по предварительным данным в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, а другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Что известно о пожаре в приюте "Котохата"