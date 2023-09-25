Ветврач реанимационного отделения Юрий Гапусенко рассказал, что животные получили ожоги и ранения. Пять кошек в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику.

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Коты были в крайне тяжелом состоянии

К сожалению, семеро котиков погибли. Ветврач рассказал, что многих пушистиков из пожара спасали местные жители.

К сожалению, трое из них уже были без признаков жизни. Один котёнок в крайне тяжелом состоянии, с очень серьезными тяжелыми поражениями, ожогами. Они были крайне тяжелыми, дальнейшее лечение было нецелесообразно, поэтому провели эвтаназию,

– отметил Гапусенко.

Из всех жителей "Котохаты", доставленных в ветклинику, спасти удалось только одного. Теперь Рыжик проходит лечебные процедуры. Уже через несколько дней котика планируют выписать.

"Чувствует себя очень хорошо, спит, сейчас получает противовоспалительные препараты и кислородную терапию", – отметил ветврач.

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