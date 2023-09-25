Ветлікар реанімаційного відділення Юрій Гапусенко розповів, що тваринки отримали опіки та поранення. П'ять котів у важкому стані доправили до ветеринарної клініки.
Дізнайтеся більше 7 котиків загинули, десятки – постраждали: усе, що відомо про пожежу у притулку "Котохата"
Коти були у вкрай важкому стані
На жаль, семеро котиків загинули. Ветлікар розповів, що багатьох пухнастиків з пожежі рятували місцеві мешканці.
На жаль, три з них вже були без ознак життя. Одне кошеня у вкрай важкому стані, з дуже серйозними важкими ураженнями, опіками. Вони були вкрай важкі, подальше лікування було недоцільне, тому провели евтаназію,
– зазначив Гапусенко.
З усіх мешканців "Котохати", яких доставили до ветклініки, врятувати вдалося лише одного. Тепер Рижик проходить лікувальні процедури. Уже за кілька днів котика планують виписати.
"Почуває себе дуже добре, спить, зараз отримує протизапальні препарати і кисневу терапію", – зазначив ветлікар.
Важливо Було чутно вибухи: очевидці розповіли нові подробиці пожежі в "Котохаті"
Пожежа в "Котохаті": коротко про головне
- Пожежа на Заболотного, 76а спалахнула близько 23 години. У притулку жили котики, які не мають господарів. За словами очевидців, перед пожежею було чути кілька вибухів.
- За даними поліції, попередньо, у "Котохаті" перебувало близько 60 котів.
- Представниця притулку, волонтерка Наталія Петрущенкова заявила, що це зумисний підпал.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки". Також вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".
- Цим котикам погрожували вже давно. Ще у 2020-му Нацкорпус оприлюднив відеозвернення. Зокрема, пообіцяли розібратися з тим, хто кривдитиме котиків на Теремках.
- Дехто з місцевих заявив, що жінка, яка облаштувала "Котохату", нібито постійно влаштовувала сварки. Їй нібито пропонували передати тварин в офіційний притулок, однак, відмовлялася це зробити.