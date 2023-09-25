За словами місцевої мешканки Надії Василівни, у притулку проживало близько 50 котів. Після пожежі виносили багато мертвих.

До теми Багато котів погоріло, деякі задихнулися, – мешканка будинку біля "Котохати" про побачене

Що кажуть жителі двора, де жінка облаштувала притулок для котів

Як розповіла Надія, жінка, яка облаштувала це місце, постійно сварилась з місцевими. І хоча їй пропонували здати тварин в офіційний притулок, вона відмовлялася.

Вона конфліктувала, кожного дня якісь крики, з кимось вона сварилася. Тому вона, можна сказати, наразила цих тварин на небезпеку, це безвідповідально з її боку,

– зазначила місцева мешканка.

Місцеві розповідають про щоденні крики: дивіться відео

Що відомо про підпал "Котохати" у Києві

У ніч на 24 вересня зайнявся притулок "Котохата" у Києві. Зазначимо, що він не мав офіційного статусу – це просто-таки було місце, куди люди приносили тварин і доглядали за ними.

Волонтерка Наталя Петрущенкова впевнена, що це був зумисний підпал, внаслідок якого загинуло щонайменше 6 тварин. За її словами, в будь-якій європейській країні таке не могло б статися.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статями про підпал та жорстоке поводження з тваринами.

За інформацією правоохоронців, у притулку було близько 60 чотирилапих, з них 7 загинуло.

Нагадаємо, що влітку 2020 року Нацкорпус записав відеозвернення, в якому пообіцяли розібратися з усіма, хто кривдитиме котиків на Теремках. Власне, на Заболотного поставили "Котохату", яку між собою мешканці називали "котобазою". За чотирилапими доглядали мешканці району. Котиків стерилізували, вакцинували та підгодовували. Втім, частина була проти "Котохати". Дехто жорстоко поводився з тваринками.

Зверніть увагу! Якщо ви володієте інформацією про обставини цієї пожежі, телефонуйте за номером чергової частини Голосіївського управління поліції +38 (063) 445-79-73 або на спецлінію 102.