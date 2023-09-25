Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Очевидці події розповіли нові подробиці трагедії.

Дивіться також 7 котиків загинули, десятки – постраждали: усе, що відомо про пожежу у притулку "Котохата"

Свідчи чули вибухи перед пожежею

За словами перед пожежею у притулку для котів було чутно кілька вибухів.

Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке сталося (горіла "Котохата". – Ред". Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев,

– розповіла місцева жителька.

Вона додала, що рятувальники, які гасили пожежу, намагалися врятувати кошенят – деяких вдалося винести, однак багато тварин, на жаль, загинуло.

Інша киянка розповіла, що котів на цю локацію приносили з усього масиву, а жінка, яка за ними доглядала, не тільки їх годувала, а й лікувала.

Головне про пожежу в "Котохата"