Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Очевидці події розповіли нові подробиці трагедії.
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Свідчи чули вибухи перед пожежею
За словами перед пожежею у притулку для котів було чутно кілька вибухів.
Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке сталося (горіла "Котохата". – Ред". Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев,
– розповіла місцева жителька.
Вона додала, що рятувальники, які гасили пожежу, намагалися врятувати кошенят – деяких вдалося винести, однак багато тварин, на жаль, загинуло.
Інша киянка розповіла, що котів на цю локацію приносили з усього масиву, а жінка, яка за ними доглядала, не тільки їх годувала, а й лікувала.
Головне про пожежу в "Котохата"
- Близько 11 години вечора 23 вересня на вулиці Заболотного, 76а сталася пожежа. Горів притулок "Котохата", в якому мешкали десятки котів.
- Місцеві телеграм-канали припустили, що "Котохату" підірвали. Жінка, яка опікувалася котиками, раніше отримувала погрози та зверталася до поліції.
- Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів. Майже всі загинули, кілька вдалося врятувати і доставити у ветеринарну клініку.
- Зранку 24 вересня у поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу. Йдеться про "Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки". Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – "Жорстоке поводження з тваринами".