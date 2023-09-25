Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического события. Очевидцы происшествия рассказали о новых подробностях трагедии.
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Свидетели слышали взрывы перед пожаром
По словам свидетелей, перед пожаром в приюте для кошек было слышно несколько взрывов.
Я услышала три взрыва, один был очень мощный и два более слабеньких. Я думала, это наши ребята работают, не обратила внимания. Когда почувствовала запах горелого, вышла на балкон и увидела, что здесь такое произошло (горела "Котохата" – Ред.) Я сразу спустилась, и пока пришла, уже пожарные были на месте, уже тушили и очень много людей было. Огонь был выше деревьев,
– рассказала местная жительница.
Она добавила, что тушившие пожар спасатели пытались спасти котиков – некоторых удалось вынести, однако многие животные, к сожалению, погибли.
Другая киевлянка рассказала, что кошек на эту локацию приносили со всего массива, а женщина, которая за ними ухаживала, не только их кормила, но и лечила.
Главное о пожаре в "Котохате"
- Около 11 часов вечера 23 сентября на улице Заболотного, 76а произошел пожар. Горело убежище "Котохата", в котором обитали десятки кошек.
- Местные телеграм-каналы предположили, что "Котохату" подорвали. Женщина, которая заботилась о котиках, раньше получала угрозы и обращалась в полицию.
- Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 кошек. Практически все погибли, несколько удалось спасти и доставить в ветеринарную клинику.
- Утром 24 сентября в полиции Киева сообщили, что возбуждено уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Речь идет об "Умышленном уничтожении или повреждении имущества, повлекшем тяжкие последствия". Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными".