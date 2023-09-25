Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического события. Очевидцы происшествия рассказали о новых подробностях трагедии.

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Свидетели слышали взрывы перед пожаром

По словам свидетелей, перед пожаром в приюте для кошек было слышно несколько взрывов.

Я услышала три взрыва, один был очень мощный и два более слабеньких. Я думала, это наши ребята работают, не обратила внимания. Когда почувствовала запах горелого, вышла на балкон и увидела, что здесь такое произошло (горела "Котохата" – Ред.) Я сразу спустилась, и пока пришла, уже пожарные были на месте, уже тушили и очень много людей было. Огонь был выше деревьев,

– рассказала местная жительница.

Она добавила, что тушившие пожар спасатели пытались спасти котиков – некоторых удалось вынести, однако многие животные, к сожалению, погибли.

Другая киевлянка рассказала, что кошек на эту локацию приносили со всего массива, а женщина, которая за ними ухаживала, не только их кормила, но и лечила.

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