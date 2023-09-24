Некоторых животных все же удалось спасти от сильного огня в "Котохате". Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Первые кадры пожара в "Котохата"
На появившихся в сети кадрах видно, как огонь охватил все здание приюта "Котохата". Предварительной версией причины пожара является поджог.
Первые минуты пожара в "Котохата": смотрите видео
Следует отметить, что среди четырехлапых пушистиков есть погибшие, а также пострадавшие. Часть животных направили в реанимацию, чтобы спасти им жизнь.
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После пожара погибших животных пытались вытащить из огня спасатели и волонтеры. В то же время, часть животных спаслась, ведь в момент взрыва не была в помещении.
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В настоящее время причину пожара подробно расследуют правоохранители. По их информации, в приюте было около 60 четырехлапых.
Что известно о пожаре в приюте "Котохата"
- Пожар в киевском приюте "Котохата" случилась поздно вечером 23 сентября. После сообщений об огне на место происшествия выехали многие пожарные, спасатели и просто неравнодушные граждане.
- Впоследствии стало известно, что в результате пожара погибли 7 котиков. Остальные получили ожоги и их отправили в ветеринарную клинику, пытаясь спасти от последствий страшного огня.
- Волонтеры, которые помогали приюту, отметили, что вероятной причиной пожара в "Котохате" мог быть поджог. Они отметили, что такие действия недопустимы в европейской стране.
- В конце концов местная жительница, видевшая пожар своими глазами, рассказала, что почувствовала неприятный запах, когда увидела огонь в "Котохате" Она также спасала пушистиков от огня, отметив, что животные задыхались.