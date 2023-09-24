Деяких тварин усе ж вдалося врятувати від сильного вогню у "Котохаті". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Перші кадри пожежі у "Котохаті"

На кадрах, які з'явилися у мережі видно, як вогонь охопив всю будівлю притулку "Котохата". Попередньою версією причини пожежі є підпал.

Перші хвилини пожежі у "Котохаті": дивіться відео

Варто зазначити, що серед чотирилапих пухнастиків є загиблі, а також постраждалі. Частину тварин направили до реанімації, аби врятувати їм життя.

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Після пожежі загиблих тваринок намагалися витягти з вогню рятувальники та волонтери. Водночас частина тварин врятувалася, адже в момент вибуху не була в приміщенні.

Операція з рятування тваринок з "Котохати": дивіться відео

Наразі причину пожежі детально розслідують правоохоронці. За їхньою інформацією, у притулку було близько 60 чотирилапих.

Що відомо про пожежу у притулку "Котохата"