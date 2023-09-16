В Ровенской области огонь уничтожил деревянную церковь ХІХ ст. Возгорание произошло утром 16 сентября.

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Пожар тушили более двух часов

Вогнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили полностью охваченную огнем деревянную церковь. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества.

В 4.44 пожар удалось локализовать, а в 06.55 полностью ликвидировать. Огонь уничтожил здание, которое было историческим памятником архитектуры местного значения 1877 года.

Жертв и пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекли 4 пожарных автоцистерны и 10 спасателей.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

В Ровно 15 сентября вспыхнул масштабный пожар

  • В Ровно 15 сентября загорелся масштабный пожар. Сообщается, что вспыхнули коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала. Местные СМИ сообщали, что на месте инцидента работают пожарные.
  • Спасатели рассказали, что 15 сентября около 19 часов 36 минут на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре на улице Андрея Мельника в городе. Поэтому ГСЧС сразу направили на место событий свои очередные гарнизоны.
  • В ГСЧС рассказали, что на ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества. Несмотря на это, в результате пожара огнем уничтожено покрытие на площади 360 квадратных метров и перекрытие на площади 120 квадратных метров.