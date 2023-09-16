Информация о пострадавших, к счастью, не поступала. Местные СМИ сообщали, что на месте инцидента работают пожарные.

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Пожары в Украине – последние новости

В двухэтажном жилом доме в Одессе 9 сентября 2023 года вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной стало зарядное устройство. В результате пожара пострадали 5 представителей одной семьи. Среди них мужчина и четверо его дочерей. Отца и одну из девочек госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Тернополе на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Сообщили, что площадь горения составляет около 9000 "квадратов". С огнем пришлось сражаться в течение нескольких часов. К счастью, данных о пострадавших в результате пожара не было.

Людей призывают быть внимательными и осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Это спасает жизнь.