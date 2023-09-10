Спасатели 03:05 получили сообщение о масштабном пожаре на одном из тернопольских предприятий на улице Микулинецкой. Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата, спасатели провели доразведку места происшествия.

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Пожар возник на площади 9000 "квадратов"

Установлено, что ориентировочная площадь горения составляет около 9000 "квадратов". Здание одноэтажное общей площадью 13 000 "квадратов" со стенами из сэндвич-панелей и металлическим покрытием на металлических фермах. Здание заполнено пенопластом.

Масштабный пожар в Тернополе / Фото ГСЧС

Пожар был классифицирован по 3 номеру вызова. По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, и ликвидация продолжалась. Пострадавшие в результате пожара не обнаружены. Причины пожара устанавливаются.

Пожар на предприятии в Тернополе: смотрите видео

На место возгорания был отправлен тактический пожарный робот из Ровно. В тушении пожара участвуют 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей.

Журналисты местного ресурса "20 хвилин" информируют, что по состоянию на 9:00 спасатели продолжали ликвидировать пожар. Хотя пламя не видно, черные столбы дыма рассеиваются городом. Также сообщается, что часть предприятия выгорела дотла, в том числе отсутствует даже каркас.

Кроме того, ресурс "20 хвилин" сообщает, что из-за пожара на предприятии временно приостановили работу автозаправочных станций.

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